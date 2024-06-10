Емелин Борис Иванович
мужской, родился 15.02.1951
ОтецЕмелин Иван Иванович22.08.1918 г.р.
МатьЕмелина (Гудилина) Мария Егоровна06.10.1919 г.р.
Супруги
(Емелина/Дудина) Любовь НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Емелин Иван Борисович1972 г.р.
(Емелина) Екатерина Борисовна1989 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1972
Мать ребёнка: (Емелина/Дудина) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Емелина/Дудина) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
1989
Дочь: (Емелина) Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Клавдия