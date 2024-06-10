Емелин Борис Иванович 15.02.1951 — найти родственников по фамилии на Familio

Емелин Борис Иванович

Автор
МЕ
Ермакова М.

мужской, родился 15.02.1951

Отец
Емелин Иван Иванович22.08.1918 г.р.
Мать
Емелина (Гудилина) Мария Егоровна06.10.1919 г.р.
Супруги
(Емелина/Дудина) Любовь НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Емелин Иван Борисович1972 г.р.
(Емелина) Екатерина Борисовна1989 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1951

Отец: Емелин Иван Иванович

Мать: Емелина (Гудилина) Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Емелина/Дудина) Любовь Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно

Тракторист

Рождение ребёнка
1972

Сын: Емелин Иван Борисович

Мать ребёнка: (Емелина/Дудина) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Емелина/Дудина) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
1989

Дочь: (Емелина) Екатерина Борисовна

Мать ребёнка: Клавдия

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