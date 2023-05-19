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Фекла Потаповна

Место рождения

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Около 1791 г.р.
Около 1794 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Агриппина Кириловна

Отец ребёнка: Кирило Стафеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Петр Кирилович

Отец ребёнка: Кирило Стафеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирило Стафеевич

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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