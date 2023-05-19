Фекла Потаповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Агриппина Кириловна
Отец ребёнка: Кирило Стафеевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Петр Кирилович
Отец ребёнка: Кирило Стафеевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирило Стафеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно