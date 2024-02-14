Фатхия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Сафиканов Низаметдин Гайнетдинович
Отец ребёнка: Сафиканов Гайнетдин
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Сафиканова) Зулейха
Отец ребёнка: Сафиканов Гайнетдин
Рождение ребёнка
1878
Сын: Сафиканов Нурулла
Отец ребёнка: Сафиканов Гайнетдин
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Сафиканова) Минзифа
Отец ребёнка: Сафиканов Гайнетдин
Смерть
Неизвестно