Фатхия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатхия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Сафиканов Низаметдин Гайнетдинович

Отец ребёнка: Сафиканов Гайнетдин

Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Сафиканова) Зулейха

Отец ребёнка: Сафиканов Гайнетдин

Рождение ребёнка
1878

Сын: Сафиканов Нурулла

Отец ребёнка: Сафиканов Гайнетдин

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Сафиканова) Минзифа

Отец ребёнка: Сафиканов Гайнетдин

Смерть
Неизвестно

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