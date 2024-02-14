Сафиканов Гайнетдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Сафиканов Хисаметдин
Мать: (Абдулсафарова) Шарифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марзия
Рождение ребёнка
1867
Сын: Сафиканов Низаметдин Гайнетдинович
Мать ребёнка: Фатхия
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Сафиканова) Зулейха
Мать ребёнка: Фатхия
Рождение ребёнка
1878
Сын: Сафиканов Нурулла
Мать ребёнка: Фатхия
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Сафиканова) Минзифа
Мать ребёнка: Фатхия
Смерть
1902