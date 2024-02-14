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Сафиканов Гайнетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Сафиканов Хисаметдин

Мать: (Абдулсафарова) Шарифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марзия

Рождение ребёнка
1867

Сын: Сафиканов Низаметдин Гайнетдинович

Мать ребёнка: Фатхия

Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Сафиканова) Зулейха

Мать ребёнка: Фатхия

Рождение ребёнка
1878

Сын: Сафиканов Нурулла

Мать ребёнка: Фатхия

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Сафиканова) Минзифа

Мать ребёнка: Фатхия

Смерть
1902

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