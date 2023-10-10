Мисирина Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти07.06.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Незаконнорожденная дочь дворянки д. Назино
Бракосочетание
11.11.1883
Шишкино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Приход с.Овсянниково Поручители: по жениху- крестьяне д.Шишкино Зосим Евсигнеев и Митрофан Иванов по невесте- крестьянин д. Шишкино Михаил Максимов и крестьянин д. Назино Петр Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.1899
Умерла 7.06.1899 от воспаления, похоронена 9.0.1899.