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Мисирина Вера Ивановна

Место рождения

Назино, Пронский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1867

Дата смерти

07.06.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: Мисирина Александра Икенфиева

Назино, Пронский уезд, Рязанская губерния
Незаконнорожденная дочь дворянки д. Назино
Бракосочетание
11.11.1883

Муж: Чикин Гавриил Яковлевич

Шишкино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Приход с.Овсянниково Поручители: по жениху- крестьяне д.Шишкино Зосим Евсигнеев и Митрофан Иванов по невесте- крестьянин д. Шишкино Михаил Максимов и крестьянин д. Назино Петр Федоров
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чикин Гавриил Яковлевич

Смерть
07.06.1899
Умерла 7.06.1899 от воспаления, похоронена 9.0.1899.
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