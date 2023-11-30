Крылова (Чикина) Наталья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова (Чикина) Наталья Гавриловна

Место рождения

Шишкино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

29.07.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1891

Отец: Чикин Гавриил Яковлевич

Мать: Чикина Вера Ивановна

Шишкино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
29.07.1891
Овсянниково, Пронский уезд, Рязанская губерния
д.Шишкино крестьянин Михаил Максимов Соколов и крестьянка Ольга Ерастова
Рождение ребёнка
05.09.1909

Дочь: Чикина Мария

Отец ребёнка: не указан

незаконнорожденная
Бракосочетание
02.02.1914

Муж: Крылов Василий Петров

Останкино, Ростокинская волость, Московский уезд
Жених: Рязанской губернии, Бахмачеевской волости, д. Свистово, крестьянин Василий Петров Крылов 19 лет Невеста: Рязанской губернии, Пронского уезда,Суйской волости, д. Шишкино крестьяская девица Натал... Показать все
Смерть
Неизвестно
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