Крылова (Чикина) Наталья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения29.07.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1891
Отец: Чикин Гавриил Яковлевич
Мать: Чикина Вера Ивановна
Крещение
29.07.1891
Овсянниково, Пронский уезд, Рязанская губерния
д.Шишкино крестьянин Михаил Максимов Соколов и крестьянка Ольга Ерастова
Рождение ребёнка
05.09.1909
Дочь: Чикина Мария
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденная
Бракосочетание
02.02.1914
Останкино, Ростокинская волость, Московский уезд
Жених: Рязанской губернии, Бахмачеевской волости, д. Свистово, крестьянин Василий Петров Крылов 19 лет Невеста: Рязанской губернии, Пронского уезда,Суйской волости, д. Шишкино крестьяская девица Натал... Показать все
Смерть
Неизвестно