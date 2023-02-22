Кукаева Марья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Кукаев Василий Прохорович
Рождение ребёнка
25.09.1899
Отец ребёнка: Кукаев Василий Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Кукаев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Кукаев Василий Прохорович
Рождение ребёнка
26.10.1903
Дочь: Зиновья Васильевна
Отец ребёнка: Кукаев Василий Прохорович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Гусева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Кукаев Василий Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно