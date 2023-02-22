Кукаева Марья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукаева Марья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Кукаев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кукаев Василий Прохорович

Рождение ребёнка
25.09.1899

Сын: Кукаев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кукаев Василий Прохорович

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Кукаев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Кукаев Василий Прохорович

Рождение ребёнка
26.10.1903

Дочь: Зиновья Васильевна

Отец ребёнка: Кукаев Василий Прохорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Гусева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Кукаев Василий Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукаев Василий Прохорович

Смерть
Неизвестно
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