Чередова Федора Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Татьяна Афанасьева
Отец ребёнка: Чередов Афанасий Агапов
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Орина Афанасьева
Отец ребёнка: Чередов Афанасий Агапов
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Евдокия Афанасьева
Отец ребёнка: Чередов Афанасий Агапов
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Чередов Николай Афанасьев
Отец ребёнка: Чередов Афанасий Агапов
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Чередов Алексей Афанасьев
Отец ребёнка: Чередов Афанасий Агапов
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Лисавета Афанасьева
Отец ребёнка: Чередов Афанасий Агапов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно