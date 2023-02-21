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Чередова Федора Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Татьяна Афанасьева

Отец ребёнка: Чередов Афанасий Агапов

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Орина Афанасьева

Отец ребёнка: Чередов Афанасий Агапов

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Евдокия Афанасьева

Отец ребёнка: Чередов Афанасий Агапов

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Чередов Николай Афанасьев

Отец ребёнка: Чередов Афанасий Агапов

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Чередов Алексей Афанасьев

Отец ребёнка: Чередов Афанасий Агапов

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Лисавета Афанасьева

Отец ребёнка: Чередов Афанасий Агапов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Афанасий Агапов

Смерть
Неизвестно
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