Чередов Николай Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Чередов Афанасий Агапов
Мать: Чередова Федора Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Чередова Ксения Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Чередова Ксения Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Чередова Ксения Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Чередов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Чередова Ксения Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Чередова Ксения Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Чередов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Чередова Ксения Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно