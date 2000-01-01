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Чередов Николай Афанасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Чередов Афанасий Агапов

Мать: Чередова Федора Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Чередов Осип Николаевич

Мать ребёнка: Чередова Ксения Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Чередов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Чередова Ксения Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Чередов Антон Николаевич

Мать ребёнка: Чередова Ксения Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Чередов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Чередова Ксения Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Чередова Ксения Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Чередов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Чередова Ксения Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Ксения Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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