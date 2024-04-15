Зятькова Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Зятьков Афанасий Анисимович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Аграфена Афанасьевна
Отец ребёнка: Зятьков Афанасий Анисимович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Зятьков Афанасий Анисимович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Зятьков Афанасий Анисимович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Зятьков Афанасий Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно