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Зятькова Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Зятьков Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Зятьков Афанасий Анисимович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Аграфена Афанасьевна

Отец ребёнка: Зятьков Афанасий Анисимович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Зятьков Илья Афанасьевич

Отец ребёнка: Зятьков Афанасий Анисимович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Зятьков Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Зятьков Афанасий Анисимович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Зятьков Афанасий Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зятьков Афанасий Анисимович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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