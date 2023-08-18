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Зятьков Петр Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Зятьков Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Зятьков Василей Петрович

Мать ребёнка: Зятькова Афросинья Семеновна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Зятьков Андрей Петрович

Мать ребёнка: Зятькова Афросинья Семеновна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Парасковья Петровна

Мать ребёнка: Зятькова Афросинья Семеновна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Зятьков Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Зятькова Афросинья Семеновна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зятькова Афросинья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно