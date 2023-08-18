Зятьков Петр Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Зятьков Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Зятькова Афросинья Семеновна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Зятькова Афросинья Семеновна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Парасковья Петровна
Мать ребёнка: Зятькова Афросинья Семеновна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Зятькова Афросинья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно