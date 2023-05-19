Семенов Конон (Кондратий) Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Семенова Агафья Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Семенова Агафья Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Семенова Агафья Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Мавра Кондратьева
Мать ребёнка: Семенова Агафья Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Матрона Кондратьева
Мать ребёнка: Семенова Агафья Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Евфимия Кондратьева
Мать ребёнка: Семенова Агафья Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812