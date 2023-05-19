Семенов Конон (Кондратий) Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Конон (Кондратий) Егоров

Место рождения

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Семенов Егор Ларионов

Мать: Семенова Евфимия (Афимья) Маркова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Семенов Дементий Кононов

Мать ребёнка: Семенова Агафья Терентьева

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Семенов Лукоян Кононов

Мать ребёнка: Семенова Агафья Терентьева

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Семенов Миней Кононов

Мать ребёнка: Семенова Агафья Терентьева

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Мавра Кондратьева

Мать ребёнка: Семенова Агафья Терентьева

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Матрона Кондратьева

Мать ребёнка: Семенова Агафья Терентьева

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Евфимия Кондратьева

Мать ребёнка: Семенова Агафья Терентьева

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Агафья Терентьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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