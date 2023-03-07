Семенова (Бухарцова) Агафья Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Бухарцова) Агафья Терентьева

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Бухарцов Терентий (Спиридонов)

Мать: Бухарцова Агафья Васильева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Семенов Дементий Кононов

Отец ребёнка: Семенов Конон (Кондратий) Егоров

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Семенов Лукоян Кононов

Отец ребёнка: Семенов Конон (Кондратий) Егоров

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Семенов Миней Кононов

Отец ребёнка: Семенов Конон (Кондратий) Егоров

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Мавра Кондратьева

Отец ребёнка: Семенов Конон (Кондратий) Егоров

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Матрона Кондратьева

Отец ребёнка: Семенов Конон (Кондратий) Егоров

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Евфимия Кондратьева

Отец ребёнка: Семенов Конон (Кондратий) Егоров

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Конон (Кондратий) Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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