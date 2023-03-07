Семенова (Бухарцова) Агафья Терентьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Семенов Конон (Кондратий) Егоров
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Семенов Конон (Кондратий) Егоров
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Семенов Конон (Кондратий) Егоров
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Мавра Кондратьева
Отец ребёнка: Семенов Конон (Кондратий) Егоров
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Матрона Кондратьева
Отец ребёнка: Семенов Конон (Кондратий) Егоров
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Евфимия Кондратьева
Отец ребёнка: Семенов Конон (Кондратий) Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812