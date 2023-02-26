Вера (Варвара) Антонова
Место рожденияд.Короли Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Короли Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1911
Муж: Сазонтий Дмитриев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1913
Сын: Иоанн Сазонов
Отец ребёнка: Сазонтий Дмитриев
д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1914
Дочь: Мария Сазонтова
Отец ребёнка: Сазонтий Дмитриев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно