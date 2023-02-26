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Вера (Варвара) Антонова

Место рождения

д.Короли Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Короли Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1911

Муж: Сазонтий Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1913

Сын: Иоанн Сазонов

Отец ребёнка: Сазонтий Дмитриев

д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1914

Дочь: Мария Сазонтова

Отец ребёнка: Сазонтий Дмитриев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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