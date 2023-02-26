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Иоанн Сазонов

Место рождения

д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.04.1913

Дата смерти

12.06.1913

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1913

Отец: Сазонтий Дмитриев

Мать: Вера (Варвара) Антонова

д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.06.1913
Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
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