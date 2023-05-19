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Ситдиков Магсум Латыпович

Место рождения

Максютово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.09.1929

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1929

Отец: Ситдиков Латып

Мать: не указана

Максютово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1955

Жена: Ситдикова Назия Нураглиевна

Рождение ребёнка
22.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситдикова Назия Нураглиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситдиков Равиль Максимович

Мать ребёнка: Ситдикова Назия Нураглиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ситдикова Роза Магсумовна

Мать ребёнка: Ситдикова Назия Нураглиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситдиков Наиль Магсумович

Мать ребёнка: Ситдикова Назия Нураглиевна

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