Ситдиков Магсум Латыпович
Место рождения
Дата рождения14.09.1929
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1929
Отец: Ситдиков Латып
Мать: не указана
Бракосочетание
1955
Рождение ребёнка
22.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ситдикова Назия Нураглиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситдиков Равиль Максимович
Мать ребёнка: Ситдикова Назия Нураглиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ситдикова Роза Магсумовна
Мать ребёнка: Ситдикова Назия Нураглиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситдиков Наиль Магсумович
Мать ребёнка: Ситдикова Назия Нураглиевна