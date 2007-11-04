Ситдикова (Адигамова) Назия Нураглиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1933
Дата смерти04.11.2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1933
Отец: Адигамов Нургали
Мать: не указана
Бракосочетание
1955
Рождение ребёнка
22.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ситдиков Магсум Латыпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситдиков Равиль Максимович
Отец ребёнка: Ситдиков Магсум Латыпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ситдикова Роза Магсумовна
Отец ребёнка: Ситдиков Магсум Латыпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситдиков Наиль Магсумович
Отец ребёнка: Ситдиков Магсум Латыпович
Смерть
04.11.2007
Максютово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан