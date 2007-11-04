Ситдикова (Адигамова) Назия Нураглиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситдикова (Адигамова) Назия Нураглиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1933

Дата смерти

04.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1933

Отец: Адигамов Нургали

Мать: не указана

Бракосочетание
1955

Муж: Ситдиков Магсум Латыпович

Рождение ребёнка
22.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситдиков Магсум Латыпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситдиков Равиль Максимович

Отец ребёнка: Ситдиков Магсум Латыпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ситдикова Роза Магсумовна

Отец ребёнка: Ситдиков Магсум Латыпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситдиков Наиль Магсумович

Отец ребёнка: Ситдиков Магсум Латыпович

Смерть
04.11.2007
Максютово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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