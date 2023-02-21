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Ситдиков Равиль Максимович
Ситдиков Равиль Максимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ситдиков Магсум Латыпович
1929 г.р.
Мать
Ситдикова (Адигамова) Назия Нураглиевна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ситдиков Магсум Латыпович
Мать:
Ситдикова Назия Нураглиевна
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