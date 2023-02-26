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Васса Семёнова

Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

14.08.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1870

Отец: Семён Григорьев

Мать: Евгения Афанасьева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Можжухин Фёдор

Отец ребёнка: Мосжухин Евдоким Петров

Рождение ребёнка
04.04.1891

Дочь: Хиония Евдокимова

Отец ребёнка: Мосжухин Евдоким Петров

с.Богоявленье (Ленское) Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1891

Дочь: Пелагея Евдокимова

Отец ребёнка: Мосжухин Евдоким Петров

Ревякино, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосжухин Евдоким Петров

Смерть
Неизвестно
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