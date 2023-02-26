Васса Семёнова
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения14.08.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1870
Отец: Семён Григорьев
Мать: Евгения Афанасьева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Можжухин Фёдор
Отец ребёнка: Мосжухин Евдоким Петров
Рождение ребёнка
04.04.1891
Дочь: Хиония Евдокимова
Отец ребёнка: Мосжухин Евдоким Петров
с.Богоявленье (Ленское) Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1891
Дочь: Пелагея Евдокимова
Отец ребёнка: Мосжухин Евдоким Петров
Ревякино, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно