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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Поляков Дмитр. Никитин 43 л. кр. Калужск. губ. Перемышльского у. Кумовской вол. с. Богоявленья. кл. «Бирюзовый». 1914 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опис Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3809Ревякино (Богоявление), с. вл.при рч. Ревякине и колодце.3212135470Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Калужская губерния, Перемышльский уезд
С. Богоявление, Савинское, Д. Дорожнова19Сем. Яков. Уньковский88522
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
853. Богоявленье (Ревякино), село бывшее владельческое, дворов 29, жителей 135, церковь православная