деревня Ленское, деревня Ленское, Перемышльский уезд, Калужская губерния (на 1886) — Familio

Ленское

Перемышльский уезд, Калужская губерния (на 1886)

Статус
жилой
Тип
деревня
Варианты названий
Богоявление, Богоявленье, Ревякино
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Поляков Дмитр. Никитин 43 л. кр. Калужск. губ. Перемышльского у. Кумовской вол. с. Богоявленья. кл. «Бирюзовый». 1914 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опис Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Перемышльский уезд
3809Ревякино (Богоявление), с. вл.при рч. Ревякине и колодце.3212135470Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Калужская губерния, Перемышльский уезд
С. Богоявление, Савинское, Д. Дорожнова19Сем. Яков. Уньковский88522

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Перемышльский уезд, Кумовская волость
853. Богоявленье (Ревякино), село бывшее владельческое, дворов 29, жителей 135, церковь православная
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