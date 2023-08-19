Кондоиди Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1855
Дата смерти1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.885
Дочь: Кондоиди Варвара Владимировна
Мать ребёнка: Кондоиди Софья Петровна
Рождение
03.01.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1875
Жена: Кондоиди Софья Петровна
Рождение ребёнка
13.09.1881
Сын: Кондоиди Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Кондоиди Софья Петровна
Рождение ребёнка
31.08.1882
Сын: Кондоиди Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Кондоиди Софья Петровна
Рождение ребёнка
29.09.1883
Сын: Кондоиди Пётр Владимирович
Мать ребёнка: Кондоиди Софья Петровна
Смерть
1929