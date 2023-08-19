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Кондоиди Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1855

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.885

Дочь: Кондоиди Варвара Владимировна

Мать ребёнка: Кондоиди Софья Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение
03.01.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1875

Жена: Кондоиди Софья Петровна

Рождение ребёнка
13.09.1881

Сын: Кондоиди Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Кондоиди Софья Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.08.1882

Сын: Кондоиди Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Кондоиди Софья Петровна

Рождение ребёнка
29.09.1883

Сын: Кондоиди Пётр Владимирович

Мать ребёнка: Кондоиди Софья Петровна

Смерть
1929