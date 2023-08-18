Кондоиди (Неклюдова) Софья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондоиди (Неклюдова) Софья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.885

Дочь: Кондоиди Варвара Владимировна

Отец ребёнка: Кондоиди Владимир Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение
1853

Отец: Неклюдов Пётр Сергеевич

Мать: Неклюдова (Кондоиди) Софья Владимировна

Бракосочетание
Около 1875

Муж: Кондоиди Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
13.09.1881

Сын: Кондоиди Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Кондоиди Владимир Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.08.1882

Сын: Кондоиди Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Кондоиди Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
29.09.1883

Сын: Кондоиди Пётр Владимирович

Отец ребёнка: Кондоиди Владимир Григорьевич

Смерть
1885

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