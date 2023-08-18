Кондоиди (Неклюдова) Софья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.885
Дочь: Кондоиди Варвара Владимировна
Отец ребёнка: Кондоиди Владимир Григорьевич
Рождение
1853
Бракосочетание
Около 1875
Рождение ребёнка
13.09.1881
Сын: Кондоиди Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Кондоиди Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
31.08.1882
Сын: Кондоиди Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Кондоиди Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
29.09.1883
Сын: Кондоиди Пётр Владимирович
Отец ребёнка: Кондоиди Владимир Григорьевич
Смерть
1885