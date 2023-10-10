Кинг (Голицына) Татьяна Львовна
Место рождения
Дата рождения25.09.1909
Дата смерти22.08.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1909
Отец: Голицын Лев Львович
Титул: княжна.
Место жительства
?.01.1916
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Семья переехала по месту службы отца.
Место жительства
07.10.1916
Самара, Самара, Самарская область
Семья переехала на пароходе по месту службы отца.
Место жительства
?.11.1918
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Семья уехала от репрессий.
Эмиграция
?.07.1920
Соединённые Штаты Америки
Откуда: Иркутск, Иркутская губерния, Российская империя После смерти отца в Иркутской тюрьме
Бракосочетание
13.06.1932
Муж: не указан
Соединённые Штаты Америки
Philadelphia (Pennsylvania), USA. Муж: Эдвард Стауффер Кинг [Кинг] р. 27 январь 1900 ум. март 1995
Место жительства
Неизвестно
Соединённые Штаты Америки
Смерть
22.08.1993
Принстон, Нью-Джерси, Соединённые Штаты Америки