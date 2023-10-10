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Кинг (Голицына) Татьяна Львовна

Место рождения

Северка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

25.09.1909

Дата смерти

22.08.1993

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1909

Отец: Голицын Лев Львович

Мать: Голицына Елена Александровна

Северка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Титул: княжна.
Место жительства
?.01.1916
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Семья переехала по месту службы отца.
Место жительства
07.10.1916
Самара, Самара, Самарская область
Семья переехала на пароходе по месту службы отца.
Место жительства
?.11.1918
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Семья уехала от репрессий.
Эмиграция
?.07.1920
Соединённые Штаты Америки
Откуда: Иркутск, Иркутская губерния, Российская империя После смерти отца в Иркутской тюрьме
Бракосочетание
13.06.1932

Муж: не указан

Соединённые Штаты Америки
Philadelphia (Pennsylvania), USA. Муж: Эдвард Стауффер Кинг [Кинг] р. 27 январь 1900 ум. март 1995
Место жительства
Неизвестно
Соединённые Штаты Америки
Смерть
22.08.1993
Принстон, Нью-Джерси, Соединённые Штаты Америки
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