Ухина Степанида Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ухина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ухин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Ухин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
13.11.1920
Дочь: Ухина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Ухин Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ухин Иван Фёдорович
Смерть
Неизвестно