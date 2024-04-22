Ухина Степанида Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУхина Степанида Дементьевна

Ухина Степанида Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ухина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ухин Иван Фёдорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Ухин Василий Иванович

Отец ребёнка: Ухин Иван Фёдорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.11.1920

Дочь: Ухина Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Ухин Иван Фёдорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ухин Иван Фёдорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close