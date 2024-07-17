Ухин Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Ухин Фёдор Яковлевич
Мать: Ухина Афимия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ухина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Ухина Степанида Дементьевна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Ухина Степанида Дементьевна
Рождение ребёнка
13.11.1920
Дочь: Ухина Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Ухина Степанида Дементьевна
Смерть
Неизвестно