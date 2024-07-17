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Ухин Иван Фёдорович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Ухин Фёдор Яковлевич

Мать: Ухина Афимия Фёдоровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ухина Степанида Дементьевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ухина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Ухина Степанида Дементьевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Ухин Василий Иванович

Мать ребёнка: Ухина Степанида Дементьевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.11.1920

Дочь: Ухина Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Ухина Степанида Дементьевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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