Кошелева (Плотникова) Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1903
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1905
Дочь: Федосья Михаиловна
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
31.12.1907
Сын: Кошелев Василий Михаилович
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1910
Сын: Кошелев Василий Михаилович
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно