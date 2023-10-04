Кошелева (Плотникова) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Плотникова) Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1903

Сын: Кошелев Павел Михаилович

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Иванович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1905

Дочь: Федосья Михаиловна

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Иванович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.12.1907

Сын: Кошелев Василий Михаилович

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Иванович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.03.1910

Сын: Кошелев Василий Михаилович

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Иванович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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