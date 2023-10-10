Кошелев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения04.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1883
Рождение ребёнка
15.07.1903
Мать ребёнка: Кошелева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1905
Дочь: Федосья Михаиловна
Мать ребёнка: Кошелева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
31.12.1907
Сын: Кошелев Василий Михаилович
Мать ребёнка: Кошелева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1910
Сын: Кошелев Василий Михаилович
Мать ребёнка: Кошелева Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошелева Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно