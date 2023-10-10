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Кошелев Михаил Иванович

Место рождения

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1883

Отец: Кошелев Иван Александрович

Мать: Кошелева Анастасия Алексеевна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.07.1903

Сын: Кошелев Павел Михаилович

Мать ребёнка: Кошелева Ксения Ивановна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1905

Дочь: Федосья Михаиловна

Мать ребёнка: Кошелева Ксения Ивановна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.12.1907

Сын: Кошелев Василий Михаилович

Мать ребёнка: Кошелева Ксения Ивановна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.03.1910

Сын: Кошелев Василий Михаилович

Мать ребёнка: Кошелева Ксения Ивановна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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