Зубко (Вялая) Марфа Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубко (Вялая) Марфа Семеновна

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Место рождения

Кодема

Дата рождения

1907

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

1928 г.р.
1930 г.р.
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1940 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Вялый Семен Михайлович

Мать: Вялая Александра Антоновна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Зубко Василий Иосифович

Отец ребёнка: Зубко Иосиф Павлович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Петрова Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Зубко Иосиф Павлович

Рождение ребёнка
31.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубко Иосиф Павлович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Зубко Павел Иосифович

Отец ребёнка: Зубко Иосиф Павлович

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубко Иосиф Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубко Иосиф Павлович

Смерть
1998
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