Зубко (Вялая) Марфа Семеновна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Вялый Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Зубко Иосиф Павлович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Петрова Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Зубко Иосиф Павлович
Рождение ребёнка
31.07.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубко Иосиф Павлович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Зубко Иосиф Павлович
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубко Иосиф Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубко Иосиф Павлович
Смерть
1998