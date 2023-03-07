Вялая (Кравченко) Александра Антоновна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Лысенко Христина Семёновна
Отец ребёнка: Вялый Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Зубко Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Вялый Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Вялый Семен Михайлович
Смерть
1915