Вялая (Кравченко) Александра Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вялая (Кравченко) Александра Антоновна

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Место рождения

Кодема

Дата рождения

1878

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1895

Муж: Вялый Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Лысенко Христина Семёновна

Отец ребёнка: Вялый Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Зубко Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Вялый Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Вялый Федор Семёнович

Отец ребёнка: Вялый Семен Михайлович

Смерть
1915
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