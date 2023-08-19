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Зубко Иосиф Павлович

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Место рождения

Кодема

Дата рождения

15.11.1907

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

1928 г.р.
1930 г.р.
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1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1907

Отец: Зубко Павел Иосифович

Мать: Мария Зубко Антонова

Рождение ребёнка
1928

Сын: Зубко Василий Иосифович

Мать ребёнка: Зубко Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Петрова Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Зубко Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
31.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубко Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Зубко Павел Иосифович

Мать ребёнка: Зубко Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубко Марфа Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубко Марфа Семеновна

Смерть
2000
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