Зубко Иосиф Павлович
Место рождения
Дата рождения15.11.1907
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1907
Отец: Зубко Павел Иосифович
Мать: Мария Зубко Антонова
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Зубко Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Петрова Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Зубко Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
31.07.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубко Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Зубко Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубко Марфа Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубко Марфа Семеновна
Смерть
2000