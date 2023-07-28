Мария Зубко (Любименко) Антонова
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1897
Венчание в Преображенском храме поселка Кодемо (Кодема).
Рождение ребёнка
15.11.1907
Сын: Зубко Иосиф Павлович
Отец ребёнка: Зубко Павел Иосифович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Зубко Праскева Павловна
Отец ребёнка: Зубко Павел Иосифович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Зубко Иван (Иоан) Павлович
Отец ребёнка: Зубко Павел Иосифович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Зубко Павел Иосифович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Зубко Пётр Павлович
Отец ребёнка: Зубко Павел Иосифович
Смерть
Неизвестно