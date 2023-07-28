Мария Зубко (Любименко) Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Зубко (Любименко) Антонова

Место рождения

Кодема

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1897

Муж: Зубко Павел Иосифович

Венчание в Преображенском храме поселка Кодемо (Кодема).
Рождение ребёнка
15.11.1907

Сын: Зубко Иосиф Павлович

Отец ребёнка: Зубко Павел Иосифович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Зубко Праскева Павловна

Отец ребёнка: Зубко Павел Иосифович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Зубко Иван (Иоан) Павлович

Отец ребёнка: Зубко Павел Иосифович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Зубко Михаил Павлович

Отец ребёнка: Зубко Павел Иосифович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Зубко Пётр Павлович

Отец ребёнка: Зубко Павел Иосифович

Смерть
Неизвестно