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Ларионов Федор Ларионович

Место рождения

Середогощ, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Середогощ, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1900

Жена: Ларионова Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ларионова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Ларионова Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ларионов Иван Федорович

Мать ребёнка: Ларионова Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ларионова Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Ларионова Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ларионова Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Ларионова Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ларионова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Ларионова Ксения Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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