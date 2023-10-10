Ларионов Федор Ларионович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ларионова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Ларионова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Ларионова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ларионова Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Ларионова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ларионова Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Ларионова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ларионова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Ларионова Ксения Яковлевна
Смерть
Неизвестно