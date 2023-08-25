Ларионова (Яковлева) Ксения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Петров Яков Петрович
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ларионова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Ларионов Федор Ларионович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Ларионов Федор Ларионович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ларионова Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Ларионов Федор Ларионович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ларионова Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Ларионов Федор Ларионович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ларионова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Ларионов Федор Ларионович
Смерть
Неизвестно