Ларионова (Яковлева) Ксения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарионова (Яковлева) Ксения Яковлевна

Ларионова (Яковлева) Ксения Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Петров Яков Петрович

Мать: Петрова Феодосия Федоровна

Бракосочетание
1900

Муж: Ларионов Федор Ларионович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ларионова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Ларионов Федор Ларионович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ларионов Иван Федорович

Отец ребёнка: Ларионов Федор Ларионович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ларионова Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Ларионов Федор Ларионович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ларионова Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Ларионов Федор Ларионович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ларионова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Ларионов Федор Ларионович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close