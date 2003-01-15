Вергелес (Мершиева) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вергелес (Мершиева) Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1926

Дата смерти

15.01.2003

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1926

Отец: Мершиев Михаил Петров

Мать: Мершиева Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
13.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вергелес Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
12.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вергелес Степан Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вергелес Степан Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
15.01.2003
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