Вергелес (Мершиева) Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1926
Дата смерти15.01.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1926
Рождение ребёнка
13.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вергелес Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
12.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вергелес Степан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
15.01.2003