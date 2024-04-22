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Вергелес Степан Григорьевич

Место рождения

Щербаки, Київська область

Дата рождения

04.02.1922

Дата смерти

20.01.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербаки, Київська область
Рождение ребёнка
13.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вергелес Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
12.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вергелес Ксения Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вергелес Ксения Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
20.01.1988
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