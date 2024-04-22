Вергелес Степан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1922
Дата смерти20.01.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1922
Рождение ребёнка
13.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вергелес Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
12.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вергелес Ксения Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
20.01.1988