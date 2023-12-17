Мершиев Михаил Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1891 ст.
Дата смерти31.12.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1891 ст.
Отец: Мершиев Пётр Кузьмич
Рождение ребёнка
11.09.1912
Мать ребёнка: Мершиева Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
03.08.1914
Сын: Мершиев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Мершиева Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
14.11.1923
Дочь: Ульянова Матрёна Михайловна
Мать ребёнка: Мершиева Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
28.02.1926
Дочь: Вергелес Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Мершиева Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мершиева Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1975
Гродеково, Жамбылский район, Жамбылская область