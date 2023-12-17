Мершиев Михаил Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мершиев Михаил Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1891 ст.

Дата смерти

31.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1891 ст.

Отец: Мершиев Пётр Кузьмич

Мать: Мершиева Феодора Андреевна

Рождение ребёнка
11.09.1912

Сын: Мершиев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Мершиева Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
03.08.1914

Сын: Мершиев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Мершиева Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
14.11.1923

Дочь: Ульянова Матрёна Михайловна

Мать ребёнка: Мершиева Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
28.02.1926

Дочь: Вергелес Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Мершиева Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мершиев Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Мершиева Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мершиева Екатерина Алексеевна

Смерть
31.12.1975
Гродеково, Жамбылский район, Жамбылская область
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