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Ковтун Устин Андреевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.05.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1886

Отец: Ковтун Андрей Наумович

Мать: Ковтун Марина Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1906

Жена: Ковтун Анна Наумовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.01.1907

Сын: Ковтун Иван Устинович

Мать ребёнка: Ковтун Анна Наумовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1909

Сын: Ковтун Игнатий Устинович

Мать ребёнка: Ковтун Анна Наумовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.07.1913

Сын: Ковтун Василий Устинович

Мать ребёнка: Ковтун Анна Наумовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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