Ковтун Устин Андреевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения30.05.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1886
Отец: Ковтун Андрей Наумович
Мать: Ковтун Марина Филипповна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1906
Жена: Ковтун Анна Наумовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.01.1907
Мать ребёнка: Ковтун Анна Наумовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1909
Мать ребёнка: Ковтун Анна Наумовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.07.1913
Мать ребёнка: Ковтун Анна Наумовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно