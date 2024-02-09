Ковтун (Стоян) Анна Наумовна
Место рождения
Дата рождения10.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1882
Отец: Стоян Наум Иванович
Мать: Стоян Татьяна Игнатьевна
Бракосочетание
20.01.1906
Рождение ребёнка
06.01.1907
Отец ребёнка: Ковтун Устин Андреевич
Рождение ребёнка
18.12.1909
Отец ребёнка: Ковтун Устин Андреевич
Рождение ребёнка
15.07.1913
Отец ребёнка: Ковтун Устин Андреевич
Смерть
Неизвестно