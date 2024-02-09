Ковтун (Стоян) Анна Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовтун (Стоян) Анна Наумовна

Ковтун (Стоян) Анна Наумовна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

10.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1882

Отец: Стоян Наум Иванович

Мать: Стоян Татьяна Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
20.01.1906

Муж: Ковтун Устин Андреевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.01.1907

Сын: Ковтун Иван Устинович

Отец ребёнка: Ковтун Устин Андреевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.12.1909

Сын: Ковтун Игнатий Устинович

Отец ребёнка: Ковтун Устин Андреевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.07.1913

Сын: Ковтун Василий Устинович

Отец ребёнка: Ковтун Устин Андреевич

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close