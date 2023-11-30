Ковтун Андрей Наумович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковтун Наум Михайлович
Мать: Ковтун Анна Ильинична
Бракосочетание
10.01.1871
Жена: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1873
Мать ребёнка: Ковтун Марина Филипповна
Рождение ребёнка
31.07.1875
Мать ребёнка: Ковтун Марина Филипповна
Рождение ребёнка
16.12.1880
Мать ребёнка: Ковтун Марина Филипповна
Рождение ребёнка
27.01.1882
Дочь: Сидоренко Анна Андреевна
Мать ребёнка: Ковтун Марина Филипповна
Рождение ребёнка
26.10.1884
Дочь: Ковтун Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Ковтун Марина Филипповна
Рождение ребёнка
30.05.1886
Мать ребёнка: Ковтун Марина Филипповна
Рождение ребёнка
22.07.1889
Мать ребёнка: Ковтун Марина Филипповна
Смерть
Неизвестно