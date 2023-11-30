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Ковтун Андрей Наумович

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковтун Наум Михайлович

Мать: Ковтун Анна Ильинична

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
10.01.1871

Жена: не указана

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.09.1873

Сын: Ковтун Федор Андреевич

Мать ребёнка: Ковтун Марина Филипповна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.07.1875

Сын: Ковтун Евдоким Андреевич

Мать ребёнка: Ковтун Марина Филипповна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.12.1880

Сын: Ковтун Даниил Андреевич

Мать ребёнка: Ковтун Марина Филипповна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.01.1882

Дочь: Сидоренко Анна Андреевна

Мать ребёнка: Ковтун Марина Филипповна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.10.1884

Дочь: Ковтун Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Ковтун Марина Филипповна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.05.1886

Сын: Ковтун Устин Андреевич

Мать ребёнка: Ковтун Марина Филипповна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.07.1889

Сын: Ковтун Трофим Андреевич

Мать ребёнка: Ковтун Марина Филипповна

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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