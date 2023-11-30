Ковтун (Гудько) Марина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтун (Гудько) Марина Филипповна

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

16.07.1849

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1849

Отец: Гудько Филипп Иванович

Мать: Гудько Анна Ивановна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.09.1873

Сын: Ковтун Федор Андреевич

Отец ребёнка: Ковтун Андрей Наумович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.07.1875

Сын: Ковтун Евдоким Андреевич

Отец ребёнка: Ковтун Андрей Наумович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.12.1880

Сын: Ковтун Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Ковтун Андрей Наумович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.01.1882

Дочь: Сидоренко Анна Андреевна

Отец ребёнка: Ковтун Андрей Наумович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.10.1884

Дочь: Ковтун Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Ковтун Андрей Наумович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.05.1886

Сын: Ковтун Устин Андреевич

Отец ребёнка: Ковтун Андрей Наумович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.07.1889

Сын: Ковтун Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Ковтун Андрей Наумович

Березанка, Чернігівська область
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