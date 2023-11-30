Ковтун (Гудько) Марина Филипповна
Место рождения
Дата рождения16.07.1849
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1849
Отец: Гудько Филипп Иванович
Мать: Гудько Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.09.1873
Отец ребёнка: Ковтун Андрей Наумович
Рождение ребёнка
31.07.1875
Отец ребёнка: Ковтун Андрей Наумович
Рождение ребёнка
16.12.1880
Отец ребёнка: Ковтун Андрей Наумович
Рождение ребёнка
27.01.1882
Дочь: Сидоренко Анна Андреевна
Отец ребёнка: Ковтун Андрей Наумович
Рождение ребёнка
26.10.1884
Дочь: Ковтун Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Ковтун Андрей Наумович
Рождение ребёнка
30.05.1886
Отец ребёнка: Ковтун Андрей Наумович
Рождение ребёнка
22.07.1889
Отец ребёнка: Ковтун Андрей Наумович