Мартыненко Емельян Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко Емельян Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1830

Жена: Мартыненко Ирина Фоминична

Рождение ребёнка
1840

Сын: Мартыненко Аким Емельянович

Мать ребёнка: Мартыненко Ирина Фоминична

Рождение ребёнка
1843

Сын: Мартыненко Лаврентий Емельянович

Мать ребёнка: Мартыненко Ирина Фоминична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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