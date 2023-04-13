Мартыненко Емельян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1830
Рождение ребёнка
1840
Сын: Мартыненко Аким Емельянович
Мать ребёнка: Мартыненко Ирина Фоминична
Рождение ребёнка
1843
Сын: Мартыненко Лаврентий Емельянович
Мать ребёнка: Мартыненко Ирина Фоминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно