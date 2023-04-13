Мартыненко (Вержиковская) Ирина Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко (Вержиковская) Ирина Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1830

Муж: Мартыненко Емельян Иванович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Мартыненко Аким Емельянович

Отец ребёнка: Мартыненко Емельян Иванович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Мартыненко Лаврентий Емельянович

Отец ребёнка: Мартыненко Емельян Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно