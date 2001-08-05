Лесничий Владислав Юрьевич
мужской, родился 05.08.2001, Малослободка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
МатьЛесничая (Беребина) Ольга Викторовна06.02.1969 г.р.
ОтецЛесничий Юрий Герасимович01.10.1964 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 2001 по 2019
Малослободка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение
05.08.2001
Малослободка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
20.10.2001
Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
С 2019
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область