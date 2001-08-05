Лесничий Владислав Юрьевич 05.08.2001 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лесничий Владислав Юрьевич

Автор
ВЛ
Лесничий В.

мужской, родился 05.08.2001, Малослободка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

Мать
Лесничая (Беребина) Ольга Викторовна06.02.1969 г.р.
Отец
Лесничий Юрий Герасимович01.10.1964 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 2001 по 2019
Малослободка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение
05.08.2001

Отец: Лесничий Юрий Герасимович

Мать: Лесничая (Беребина) Ольга Викторовна

Малослободка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

Крещение
20.10.2001
Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники: Беребин Сергей Викторович и Стрелкова (Тарасова) Вера Александровна.

Место жительства
С 2019
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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