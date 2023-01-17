Шарлык
Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
103Михайловское (Шарлык), с. каз.при ррч. Шарлыке и Кармалке.150станов. кварт.23513541356Церковь православная 1, базар по четвергам.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
170. Михайловское (Шарлык), село бывшее государственное, при речках Шарлыке и Кармалке, дворов 410, жителей 2563, волостное правление (уездный город в 140 верстах), церко Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
11827Шарлыксело52°55'с.ш.54°44'в.д.N-40-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53656446101с Шарлыксело