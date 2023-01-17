село Шарлык, село Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Шарлык

Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
103Михайловское (Шарлык), с. каз.при ррч. Шарлыке и Кармалке.150станов. кварт.23513541356Церковь православная 1, базар по четвергам.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Михайловская волость
170. Михайловское (Шарлык), село бывшее государственное, при речках Шарлыке и Кармалке, дворов 410, жителей 2563, волостное правление (уездный город в 140 верстах), церко Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Шарлыкский район
11827Шарлыксело52°55'с.ш.54°44'в.д.N-40-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Шарлыкский муниципальный район, Сельское поселение Шарлыкский сельсовет
53656446101с Шарлыксело
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