Киселевъ Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Киселевъ Петръ
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Киселева Лукерья Сидорова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Воронова Афимья
Мать ребёнка: Киселева Лукерья Сидорова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Киселева Лукерья Сидорова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Киселевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Киселева Лукерья Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно