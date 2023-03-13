Киселевъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселевъ Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Киселевъ Петръ

Мать: Киселева Настасья Павлова

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Киселева Лукерья Сидорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Воронова Афимья

Мать ребёнка: Киселева Лукерья Сидорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Киселева Лукерья Сидорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Киселевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Киселева Лукерья Сидорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Лукерья Сидорова

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