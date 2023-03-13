Киселева Настасья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Настасья Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Киселевъ Иванъ

Отец ребёнка: Киселевъ Петръ

Рождение ребёнка
1744

Сын: Киселевъ Алексей

Отец ребёнка: Киселевъ Петръ

Рождение ребёнка
1746

Сын: Киселевъ Дмитрий

Отец ребёнка: Киселевъ Петръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселевъ Петръ

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