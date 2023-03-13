Киселева Настасья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Киселевъ Иванъ
Отец ребёнка: Киселевъ Петръ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Киселевъ Алексей
Отец ребёнка: Киселевъ Петръ
Рождение ребёнка
1746
Сын: Киселевъ Дмитрий
Отец ребёнка: Киселевъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселевъ Петръ