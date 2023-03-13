Киселевъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти1753
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Киселевъ Иванъ
Мать ребёнка: Киселева Настасья Павлова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Киселевъ Алексей
Мать ребёнка: Киселева Настасья Павлова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Киселевъ Дмитрий
Мать ребёнка: Киселева Настасья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1753