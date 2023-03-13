Киселевъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселевъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1707 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Киселевъ Иванъ

Мать ребёнка: Киселева Настасья Павлова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Киселевъ Алексей

Мать ребёнка: Киселева Настасья Павлова

Рождение ребёнка
1746

Сын: Киселевъ Дмитрий

Мать ребёнка: Киселева Настасья Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Настасья Павлова

Смерть
1753
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