Киселева Лукерья Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Лукерья Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Киселевъ Дмитрий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Воронова Афимья

Отец ребёнка: Киселевъ Дмитрий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Киселевъ Дмитрий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Киселевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Киселевъ Дмитрий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселевъ Дмитрий