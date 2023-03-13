Киселева Лукерья Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Киселевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Воронова Афимья
Отец ребёнка: Киселевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Киселевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Киселевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Киселевъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселевъ Дмитрий