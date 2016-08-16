Чудакова (Ерёмина) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1925
Дата смерти16.08.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1925
Отец: Ерёмин Алексей Иванович
Мать: Фомина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
11.01.1958
Сын: Чудаков Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Чудаков Николай Александрович
Междуречье, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
16.08.2016