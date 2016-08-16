Чудакова (Ерёмина) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудакова (Ерёмина) Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1925

Дата смерти

16.08.2016

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1925

Отец: Ерёмин Алексей Иванович

Мать: Фомина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
11.01.1958

Сын: Чудаков Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Чудаков Николай Александрович

Междуречье, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
16.08.2016