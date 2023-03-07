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Шевелева Анисия Павлова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шевелев ? Павел Андреев

Отец ребёнка: Шевелев Андрей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1840

Дочь: Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Шевелев Андрей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.02.1842

Муж: Шевелев Андрей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.11.1842

Дочь: Голенкина Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Шевелев Андрей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1845

Сын: Шевелев Василий Андреев

Отец ребёнка: Шевелев Андрей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1848

Сын: Шевелев Григорий Андреев

Отец ребёнка: Шевелев Андрей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1849

Сын: Шевелев Епимах Андреев

Отец ребёнка: Шевелев Андрей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Шавлов - Шевелев - Бондивиков Пётр Андреев

Отец ребёнка: Шевелев Андрей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1854

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Шевелев Андрей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.1855

Дочь: Шукалина Анна Андреева

Отец ребёнка: Шевелев Андрей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1858

Сын: Шевелев Иван Андреев

Отец ребёнка: Шевелев Андрей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.07.1860

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Шевелев Андрей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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