Шевелева Анисия Павлова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Шевелев Андрей Петров
Рождение ребёнка
До 1840
Дочь: Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Шевелев Андрей Петров
Бракосочетание
08.02.1842
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.11.1842
Дочь: Голенкина Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Шевелев Андрей Петров
Рождение ребёнка
07.07.1845
Отец ребёнка: Шевелев Андрей Петров
Рождение ребёнка
22.01.1848
Отец ребёнка: Шевелев Андрей Петров
Рождение ребёнка
23.10.1849
Отец ребёнка: Шевелев Андрей Петров
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шавлов - Шевелев - Бондивиков Пётр Андреев
Отец ребёнка: Шевелев Андрей Петров
Рождение ребёнка
23.01.1854
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Шевелев Андрей Петров
Рождение ребёнка
16.06.1855
Дочь: Шукалина Анна Андреева
Отец ребёнка: Шевелев Андрей Петров
Рождение ребёнка
18.02.1858
Сын: Шевелев Иван Андреев
Отец ребёнка: Шевелев Андрей Петров
Рождение ребёнка
13.07.1860
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Шевелев Андрей Петров
Смерть
Неизвестно